The following instruments on XETRA do have their first trading day19.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am19.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1795254025 SVENSK.HDLSB. 18/23 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1795392502 LLOYDS BANK 18/25 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1795406575 TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR BD03 BON EUR NCA XFRA XS1795406658 TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR BD03 BON EUR NCA XFRA XS1795407979 PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1796208632 SES S.A. 18/26 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1796209010 GOLDM.S.GRP 18/28 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1796233150 NESTLE HLDGS 18/23 MTN BD03 BON USD NCA 0RR XFRA US76133C1036 RESTORATION ROBOT. -,0001 EQ00 EQU EUR NCA 7SW1 XFRA DE000A2ATC31 SWISS LIFE LIVING+WORKING FD00 EQU EUR N