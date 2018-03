The following instruments on XETRA do have their first trading day19.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am19.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0373476511 GLARNER KANT.BK 18-UN.FLR BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A19X8A4 VONOVIA FINANCE 18/26 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A19X8B2 VONOVIA FINANCE 18/30 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A19X8C0 VONOVIA FINANCE 18/38 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSG65 IKB DT.IND.BK.MTN 18/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSG73 IKB DT.IND.BK.MTN 18/23 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ACG3 DZ BANK CLN E.9470 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ACK5 DZ BANK CLN E.9473 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFB5 DZ BANK IS.A889 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P3T5 LBBW STUFENZINS 18/21 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013324316 SANOFI 18/20 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013324324 SANOFI 18/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013324332 SANOFI 18/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013324340 SANOFI 18/26 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013324357 SANOFI 18/30 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013324373 SANOFI 18/38 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US00828ECZ07 AFR. DEV. BK 18/21 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US58013MFE93 MCDONALDS CORP. 18/23 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US58013MFF68 MCDONALDS CORP. 18/28 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US845011AA37 SOUTHWEST GAS 2028 BD02 BON USD NCA XFRA XS1793329225 COTE D'IVOIRE 18/30 REGS BD03 BON EUR NCA XFRA XS1794354628 STORA ENSO 18/28 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1795252672 CITIGROUP INC 18/28 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1795253134 CITIGROUP 18/23 FLR MTN BD03 BON EUR N