The following instruments on XETRA do have their first trading day18.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am18.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A12T8W1 AAREAL BANK MTN.HPF.S.216 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0LE09 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD00 BON USD NCA XFRA DE000MHB19J4 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1771 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB0QT3 NORDLB 5PH.BD. 53/17 BD00 BON EUR NCA XFRA NZIDBDT004C3 INTER-AMER.DEV.BK 2024 BD01 BON NZD NCA XFRA US06406YAA01 BK OF NY MELLON 2029 BD01 BON USD NCA XFRA US202795JK73 COMMONW. EDISON 17/27 BD01 BON USD NCA XFRA US202795JL56 COMMONW. EDISON 17/47 BD01 BON USD NCA XFRA US928563AA33 VMWARE 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA US928563AB16 VMWARE 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA US928563AC98 VMWARE 17/27 BD01 BON USD NCA XFRA USU02320AG12 AMAZON.COM 17/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU02320AH94 AMAZON.COM 17/37 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU02320AJ50 AMAZON.COM 17/47 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU02320AK24 AMAZON.COM 17/57 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1669346485 FMS WERTMGMT MTN 17/20 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1669792852 DNB BOLIGKRED. 17/32 MTN BD01 BON EUR NCA L41 XFRA CA5443121010 LOS ANDES COPPER LTD EQ00 EQU EUR NCA CVA XFRA US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS DL-,125 EQ00 EQU EUR Y