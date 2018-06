The following instruments on XETRA do have their first trading day18.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am18.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA CFY1 XFRA DE000A2G8WX5 CARBO FUNDING AG 18/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3S92 LB.HESS.THR.CARRARA06ZF/1 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3TA9 LB.HESS.THR.CARRARA06ZG/1 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4UF4 LB.HESS.-THR.IS.18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4C9 LBBW ARRD BONS 18/21 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4D7 LBBW ASG BONS 18/21 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4E5 LBBW CMC BONS 18/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4F2 LBBW ARRB BONS 18/23 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P456 LBBW DAI BONS 18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4G0 LBBW CAR BONS 18/23 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4H8 LBBW DAI BONS 18/23 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4J4 LBBW LHA BONS 18/23 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4N6 LBBW VOW3 BONS 18/23 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4P1 LBBW AIR BONS 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4Q9 LBBW ALV BONS 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4R7 LBBW 1NBA BONS 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4S5 LBBW ARRB BONS 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4U1 LBBW BAS BONS 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4V9 LBBW BMW BONS 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4W7 LBBW DAI BONS 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4Z0 LBBW HEI BONS 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P5B8 LBBW SZU BONS 18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013344181 CADES 18/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013344215 SCHNEIDER ELECTRIC 18-27 BD02 BON EUR N