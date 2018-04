The following instruments on XETRA do have their first trading day18.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am18.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA LU1681045537 AIS-AM.MSCI WLD E.E.EOC EQ01 EQU EUR YCA KBP XFRA MHY460022038 KBS FASHION GRP DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA OHCB XFRA SE0000584948 CLAS OHLSON B SK1,25 EQ01 EQU EUR NCA 29ZA XFRA US00848K1016 AGEAGLE AERIAL SYS DL-001 EQ01 EQU EUR NCA AY2 XFRA US0547544033 AYTU BIOSCIENCE DL -,0001 EQ01 EQU EUR NCA CQ2 XFRA US13765N1072 CANNAE HLDG INC DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA C6K XFRA US15671L1098 CERECOR INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA 7TM XFRA US34380C1027 FLUENT INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA 04IB XFRA US46186M4078 INVIVO THERAPEU.DL-,00001 EQ01 EQU EUR NCA LI4 XFRA US5352191093 LINDBLAD EXPED. HLDGS EQ01 EQU EUR NCA NIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 EQ01 EQU EUR N