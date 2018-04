The following instruments on XETRA do have their first trading day18.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am18.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0407809794 KIWIBANK 18-23 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DD5ACZ3 DZ BANK CLN E.9487 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFG4 DZ BANK IS.A893 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5MQ5 LB.HESS.THR.CARRARA04P/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5MT9 LB.HESS.THR.CARRARA04S/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P357 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB1P365 LBBW DL-STUFENZINS 18/21 BD01 BON USD NCA XFRA GB00BV9G0J47 QUER.CAP.PARTN. 15/25 BD01 BON GBP NCA XFRA USY4935NAM66 SK TELECOM CO. 18/23 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1807174393 KATAR 18/28 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1810024841 RABOBK (NZ) 18/23 MTN BD01 BON NZD NCA BQU XFRA AU000000BPF8 BULLETPROOF GROUP EQ00 EQU EUR NCA GP8 XFRA CA09609M1077 BLUEBIRD BATTERY MET. EQ00 EQU EUR NCA XFRA LU1681037864 AIS-AM.JAP.T.EOCDHC EQ01 EQU EUR YCA XFRA LU1681038243 AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC EQ01 EQU EUR YCA XFRA LU1681038599 AIS-AM.MSCI NDQ100 EOCDH EQ01 EQU EUR YCA XFRA LU1681040223 AIS-AM.STX EUR.600 EOC EQ01 EQU EUR YCA XFRA LU1681041627 AIS-AM.MSCI E.M.V.F. EOC EQ01 EQU EUR YCA XFRA LU1681042864 AIS-AM.MSCI USA EOC EQ01 EQU EUR YCA XFRA LU1681043086 AIS-AM.MSCI IND.EOC EQ01 EQU EUR YCA XFRA LU1681043599 AIS-AM.MSCI WLD EOC EQ01 EQU EUR YCA XFRA LU1681043755 AIS-MSCI EA.EU.EX.RUS.EOC EQ01 EQU EUR YCA XFRA LU1681043912 AIS-AM.MSCI CH. EOC EQ01 EQU EUR YCA XFRA LU1681045370 AIS-AM.MSCI EM EOC EQ01 EQU EUR Y