The following instruments on XETRA do have their first trading day18.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am18.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2BN9Y6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2BN9Z3 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4UE3 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CM36 DZ BANK CLN E.9189 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JX42 DEKA USD STUFENZINS 17/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000DK0JYK2 DEKA GBP STUFENZINS 17/21 BD00 BON GBP NCA XFRA DE000DK0JYL0 DEKA USD EXTRAZINS 17/27 BD00 BON USD NCA XFRA DE000DL19TA6 DT.BANK MTN 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BU3 LB.HESS.THR.CARRARA01H/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BX7 LB.HESS.THR.CARRARA01K/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BY5 LB.HESS.THR.CARRARA01L/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BZ2 LB.HESS.THR.CARRARA01M/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CD7 LB.HESS.THR.CARRARA01O/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CG0 LB.HESS.THR.CARRARA01P/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LFA1503 LFA F.B.BAYERN IS.R1150 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LFA1644 LFA F.B.BAYERN IS.R1164 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LFA1677 LFA F.B.BAYERN IS.R1167 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013232998 LA BANQ.P.HL SFH 17/25MTN BD01 BON EUR NCA XFRA USC8888MNS37 TORONTO-DOM. BK17/22 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1549245238 TIMES PPTY HLDGS 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA XS1551293019 EIB EUR. INV.BK 17/22 MTN BD01 BON SEK NCA XFRA DE000NLB8739 NORDLB OPF.17/27 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1551478578 LB HESS.-THUER. 17/34 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1554271590 NORDEA MORTG.B. 17/22 MTN BD02 BON EUR N