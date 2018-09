Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day17.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am17.09.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0428194226 CRED.SUISSE GRP 18-UND. BD00 BON CHF NCA XFRA USU94303AC55 WEA FINANCE 18/48 REGS BD00 BON USD NCA XFRA US00828EDC03 AFR. DEV. BK 18/23 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US52107QAJ40 LAZARD GROUP 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA US744320BF81 PRUDENTIAL FINL 18/48 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US845437BR25 SOUTHWESTERN EL 18/28 M BD01 BON USD NCA XFRA USU94303AD39 WEA FINANCE 18/28 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US960386AM29 WABTEC CORP. 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US960386AN02 WABTEC CORP. 18/24 BD02 BON USD NCA XFRA US960386AP59 WABTEC CORP. 18/21 FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1874715086 CHINA S.P.G.I.FIN. 18/23 BD03 BON USD NCA XFRA XS1881598772 BNG BK 18/23 MTN REGS BD03 BON USD NCA XFRA XS1881804006 FCA BK(I.BR.) 18/22 MTN BD03 BON EUR NCA 3G0 XFRA US02155H2004 ALTIMMUNE INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR NCA BB4 XFRA US05465C1009 AXOS FINANCIAL DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 EQ00 EQU EUR NCA NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA ZAL1 XFRA US98887L1052 ZALANDO SE UNSP.ADR /2 EQ01 EQU EUR Y