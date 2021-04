The following instruments on XETRA do have their first trading day17.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am17.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A1TBC2 CA IMMOBILIEN ANL. 17-24 BD00 BON EUR NCA XFRA CH0347082809 BQUE CANT. FRIBOURG 17-27 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0353427989 ZUG ESTATES HLDG 17-22 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0353428045 AARGAU KT 17-22 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0353428052 AARGAU KT 17-31 BD01 BON CHF NCA XFRA CH0353428060 ENEL FIN.INTL 17/24 MTN BD01 BON CHF NCA BHH9 XFRA DE000BHY0MQ1 BERLIN HYP AG PF S200 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CN01 DZ BANK CLN E.9220 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2H88 LB.HESS.-THR. IHS 17/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4C24 LB.HESS.THR.CARRARA02K/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DW5 LB.HESS.-THR.IS.02D/2017 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JQ6 HSH NORDBANK GMZ 2 17/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB88H3 NORDLB 3 PH.BD. 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8937 NORDLB IS. 17/21 BD01 BON EUR NCA BN6H XFRA FR0013238797 BNP PAR.H.L.SFH 17/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US05579JAE82 BNZ INTERNAT.FDG 17/22MTN BD02 BON USD NCA XFRA US471048BA53 JAP BK INT 17/20 DTC BD02 BON USD NCA XFRA US471048BB37 JAP BK INT 17/20 FLR DTC BD02 BON USD NCA XFRA US606822AL88 MITSUB. UFJ FIN. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US606822AN45 MITSUB. UFJ FIN. 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US61746BEH50 MORGAN STANLEY 17/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US718172BW83 PHILIP MORRIS INTL 17/19 BD02 BON USD NCA XFRA US718172BX66 PHILIP MORRIS INTL 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA US718172BY40 PHILIP MORRIS INTL 17/20 BD02 BON USD N