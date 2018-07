Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day16.07.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am16.07.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0398633252 SWISS PRIME SITE 18-24 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A14JY62 BAD.-WUERTT.LSA 18/21 BD00 BON EUR NCA DR02 XFRA DE000A2AA055 DEUTSCHE ROHSTOFF 16/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2NBE91 OTROP 18 VERM.VER. 18/23 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000BLB55S4 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AEB0 DZ BANK CLN E.9533 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0LG4 DZ BANK IS.A968 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DL19UB2 DT.BANK MTH 18/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4UP3 LB.HESS.-THR.IS.18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2WD1 NORDLB FESTZINSANL. 34/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000RLP1056 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2018 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000SLB6217 LDSBK.SAAR IHS S.621 BD03 BON EUR NCA XFRA US00206RDV15 AT + T 2021 FLR BD03 BON USD NCA XFRA US02665WCG42 AMER.HONDA F.18/20FLR MTN BD03 BON USD NCA XFRA US02665WCH25 AMER.HONDA F. 18/20 MTN BD03 BON USD NCA XFRA US02665WCJ80 AMER.HONDA F. 18/23 MTN BD03 BON USD NCA XFRA US06367T7J34 BK MONTREAL 18/20 FLR MTN BD03 BON USD NCA XFRA US11134LAD10 BROADCOM/KY FIN. 18/22 BD03 BON USD NCA XFRA US11134LAM19 BROADCOM/KY FIN. 18/23 BD03 BON USD NCA XFRA US501797AL82 L BRANDS 15/35 BD03 BON USD NCA XFRA US89114QC484 TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN BD03 BON USD NCA XFRA US89114QC559 TORONTO-DOM.BK18/23MTNFLR BD03 BON USD NCA XFRA US912828Y206 US TREASURY 2021 BD03 BON USD NCA XFRA USH3698DBW32 CRED.SUISSE GRP 18-UND. BD03 BON USD N