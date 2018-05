The following instruments on XETRA do have their first trading day16.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am16.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1822829799 GLAXOSM.CAP. MTN 18/30MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1823165631 PACCAR FIN. 18/21 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1823246712 BMW FIN. NV 18/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1823246803 BMW FIN. NV 18/26 MTN BD02 BON EUR NCA WXV XFRA AU0000010548 PURIFLOH LTD EQ00 EQU EUR NCA AV2 XFRA GB00BDD85M81 AVAST PLC. (WI) LS-,1 EQ00 EQU EUR NCA 7VE XFRA GB00BDGT2M75 VIVO ENERGY PLC. DL 1,5 EQ00 EQU EUR NCA MIQ2 XFRA PAL1201471A1 MCDERMOTT INTL INC. DL 1 EQ00 EQU EUR NCA BWJN XFRA SE0011088665 BOLIDEN AB (POST SPLIT) EQ00 EQU EUR YCA SF3 XFRA DE000A1TNU68 STS GROUP AG O.N. EQ01 EQU EUR NCA H41I XFRA DE000A2JG4F7 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DZ EQ01 EQU EUR YCA H41J XFRA DE000A2JG4G5 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DZ EQ01 EQU EUR YCA XUEM XFRA LU0677077884 XTR.II USD EM BD 2D DL EQ01 EQU EUR Y