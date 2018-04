The following instruments on XETRA do have their first trading day16.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am16.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 83S1 XFRA GB00BFWK4V16 SSP GROUP LS-,01033333 EQ01 EQU EUR NCA B11 XFRA GB00BYQ0HV16 BLUE PRISM GRP. PLC -,01 EQ01 EQU EUR NCA 5IW XFRA SE0006220018 INWIDO AB (PUBL) SK 4 EQ01 EQU EUR NCA HI8H XFRA SE0011062728 HIQ INTL SHS SK-,0125 EQ01 EQU EUR NCA MCL XFRA US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA MINA XFRA US87166L1008 SYNLOGIC INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N