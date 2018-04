The following instruments on XETRA do have their first trading day16.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am16.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A19Y072 SH.APO.EUROPE 18/23 CV BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQJS0 PROJ. LEVERK. MAN. 18/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ40MQ5 COBA MTH S.P22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFW1 DZ BANK IS.A900 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2UK0 NORDLB GELDM.FRN 11/18 BD00 BON EUR NCA XFRA GB00BD6D4T04 LITHION POWER 2030 CV BD00 BON EUR NCA XFRA USU4328RAB07 HILTON DOM.OP. 18/26 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USY8137FAK40 SRI LANKA 18/23 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US06367T4X54 BK MONTREAL 18/21 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA USY8137FAL23 SRI LANKA 18/28 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1808823592 KOMMUNALBK 18/22 MTN BD02 BON NOK NCA XFRA XS1808862657 DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF. BD02 BON EUR NCA 3H4 XFRA AU000000HRL9 HRL HOLDINGS LTD. EQ00 EQU EUR NCA R4L XFRA AU000000REX1 REGIONAL EXPRESS HLDGS EQ00 EQU EUR NCA ECDC XFRA BGCROEX03189 EXPAT CROAT.CROBEX UCITS EQ00 EQU EUR YCA HUBE XFRA BGHUBUX01189 EXPAT HUNG. BUX UCITS ETF EQ00 EQU EUR YCA MKK1 XFRA BGMACMB06181 EXPAT MAC.MBI10 UCITS ETF EQ00 EQU EUR YCA SK9A XFRA BGSKSAX04187 EXPAT SLOVAK.SAX UCITS EQ00 EQU EUR YCA SLQX XFRA BGSLOBI02187 EXPAT SLOV.SBI TOP UCITS EQ00 EQU EUR YCA ESNB XFRA BGSRBBE05183 EXPAT SERB.BELEX15 UCITS EQ00 EQU EUR YCA BD42 XFRA CA0809033057 BELVEDERE RES LTD EQ00 EQU EUR NCA 1Q1 XFRA CA0908231057 BIRD RIVER RES. INC. EQ01 EQU EUR NCA 0MZA XFRA CA68217L1094 OMNI COMMERCE CORP. EQ01 EQU EUR NCA WEM1 XFRA CA9569093037 WESTAIM CORP. EQ01 EQU EUR N