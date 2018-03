The following instruments on XETRA do have their first trading day16.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am16.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1794084068 WPP FINANCE 18/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1794195724 WPP FINANCE 18/22 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1794196615 ARION BANK 18/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1794344827 DNB BANK 18/28 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1794394848 ANZ NZ(ITL)(LDN)18/25 MTN BD02 BON EUR NCA M2HM XFRA AU0000004053 WOOMERA MINING LTD EQ00 EQU EUR NCA CZX XFRA BGCZPX003174 EXPAT CZECH PX UCITS ETF EQ00 EQU EUR YCA GRX XFRA BGGRASE06174 EXPAT GREECE ASE UC.ETF EQ00 EQU EUR YCA BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. EQ00 EQU EUR NCA TGE2 XFRA CH0401214371 MOBILEZONE NAM. -ANR- EQ00 EQU EUR YCA 6ATA XFRA NL0011333760 ALTICE N.V. BEO -,25 EQ00 EQU EUR YCA PLX XFRA BGPLWIG04173 EXPAT POLAND WIG20 U.ETF EQ01 EQU EUR YCA ROX XFRA BGROBET05176 EXPAT ROMANIA BET-BK U.E. EQ01 EQU EUR YCA SHL XFRA DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. EQ01 EQU EUR YCA GN4E XFRA LU1074555829 QUINT:ESS.ST.SO.ME.A.TE.R FD00 EQU EUR N