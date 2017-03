The following instruments on XETRA do have their first trading day16.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am16.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000BLB4WZ4 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4YF2 BAY.LDSBK.OPF. BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4YG0 BAY.LDSBK.OPF.17/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4YH8 BAY.LDSBK.OPF. BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T9Y1 DZ BANK IS.A731 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPJ0 DZ BANK CLN E.9238 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DR5 LB.HESS.THR.CARRARA03M/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ES1 LB.HESS.THR.CARRARA03Z/17 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013245586 PEUGEOT 17/24 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA USN4297BBC74 KON. KPN 13/73 FLR REGS BD01 BON USD NCA XFRA USP37878AC26 BOLIVIEN 17/28 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU3000NAA82 EVERETT SPINCO 17/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US29874QDB77 EUR. BK REC.DEV.17/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US459058FZ11 WORLD BK 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA US87264AAR68 T-MOBILE USA 2022 BD02 BON USD NCA XFRA US92343VDW19 VERIZON COMM 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US92343VDX91 VERIZON COMM 17/22 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US92343VDY74 VERIZON COMM 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA USU3000NAB65 EVERETT SPINCO 17/24 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU3000NAC49 EVERETT SPINCO 17/27 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1523028436 MPT OPER.PARTN. 17/25 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1533916885 PLAY TOPCO 17/22 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1575992596 WOLTERS KLUWER 17/27 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1577799312 OVERS.-CHIN.BKG.17/22 MTN BD02 BON EUR N