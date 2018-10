The following instruments on XETRA do have their first trading day15.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am15.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0435590358 BKW AG 18-25 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2LQST9 PHYSIBLE GMBH ANL.18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0NR7 DZ BANK IS.A1041 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JSN8 DEKA IHS SERIE 7622 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0R3H7 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD00 BON USD NCA XFRA ES0378641320 FDO DE TIT.D.D.S.E. 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013372299 SOC.GR.PARIS 18/28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA IE00BFZRQ242 IRLAND 2031 BD00 BON EUR NCA XFRA US260543CE14 DOW CHEM. 11/41 BD00 BON USD NCA XFRA US68323AFB52 ONTARIO PROV. 18/23 BD01 BON USD NCA XFRA US86562MBE93 SUMITOMO MITSUI F. 18/23 BD01 BON USD NCA XFRA US86562MBF68 SUMITOMO MITSUI F. 18/23 BD01 BON USD NCA XFRA US86562MBG42 SUMITOMO MITSUI F. 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA US89352HAZ29 TRANSCDA P.L. 18/49 BD01 BON USD NCA XFRA XS1894534343 SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1894558102 CPI PROPERTY G. 18/22 MTN BD01 BON EUR NCA KWN1 XFRA BMG0130N1130 AGRITRADE RES HD-,025 EQ00 EQU EUR NCA 0EP XFRA CA71672W1077 PETROMAROC CORP. EQ00 EQU EUR NCA XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 EQ00 EQU EUR N