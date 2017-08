The following instruments on XETRA do have their first trading day15.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am15.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000LB1DXC3 LBBW VODI BONS SZ 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1DXD1 LBBW VOW3 BONS SZ 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB0QV9 NORDLB FESTZINSANL.36/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB0QW7 NORDLB FESTZINSANL.37/17 BD00 BON EUR NCA XFRA USU8810LAA18 TESLA 17/25 REG.S BD00 BON USD NCA XFRA USU96201AA30 WEST ST.MER.SUB.17/25REGS BD00 BON USD NCA XFRA US88160RAE18 TESLA 2025 144A BD01 BON USD NCA XFRA US912810RY64 US TREASURY 2047 BD01 BON USD NCA XFRA US9128282Q23 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US9128282R06 US TREASURY 2027 BD02 BON USD NCA XFRA XS1644604792 AGUILA 3 17/21 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1644605179 AGUILA 3 17/22 REGS BD03 BON EUR NCA XFRA XS1663477187 WESTPAC BKG 17/29 FLR MTN BD03 BON AUD NCA LYJ4 XFRA CA2761657014 EASTCOAL INC. EQ00 EQU EUR N