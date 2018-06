The following instruments on XETRA do have their first trading day15.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am15.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA H78A XFRA CA41024T1021 HANDA MINING CORP. EQ00 EQU EUR NCA H24 XFRA DE000A14KEB5 HOME24 SE INH O.N. EQ00 EQU EUR YCA M9SV XFRA LU1750178011 M.A.-STOX.CH.A.MI.V.I.CEO EQ00 EQU EUR YCA 3C2A XFRA CA58548A2039 MELIOR RESOURCES INC. EQ01 EQU EUR NCA QF7A XFRA CA75746K3047 REDHAWK RESOURCES INC. EQ01 EQU EUR NCA NHOC XFRA PLNETIA00014 NETIA S.A. ZY 1 EQ01 EQU EUR NCA 7CD XFRA PLOPTTC00011 CD PROJEKT S.A. C ZY 1 EQ01 EQU EUR NCA 2WY XFRA US98311A1051 WYNDHAM HT + RSTS INC. EQ01 EQU EUR NCA EC0B XFRA LU0289591256 EAST CAP.-E.C.CH.ENV. AEO FD00 EQU EUR NCA C5QF XFRA LU1299304540 CARMIGN.P.-EURO-ENTR.AEOA FD00 EQU EUR NCA ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL FD00 EQU EUR N