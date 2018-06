Weitere Suchergebnisse zu "Anleihe":

The following instruments on XETRA do have their first trading day15.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am15.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE0002595735 GROUPE BRUX.LAMB. 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQ4C8 COLOGNEO III ANL 18/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQQ43 SEMPER IDEM ANL 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5325 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ADM9 DZ BANK CLN E.9509 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3R77 LB.HESS.THR.CARRARA06P/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3S76 LB.HESS.THR.CARRARA06ZD/1 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3S84 LB.HESS.THR.CARRARA06ZE/1 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3TB7 LB.HESS.THR.CARRARA06ZH/1 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3TC5 LB.HESS.THR.CARRARA06ZI/1 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013343340 AGENCE FR. LOC. 18-28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US38141EB735 GOLDMAN S.GRP 2018FLR MTN BD01 BON USD NCA XFRA US46647PAT30 JPMORGAN CHASE 18/22 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US63254AAZ12 NATL AUSTR. BK 2021 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US63254ABA51 NATL AUSTR. BK 2023 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US801060AC87 SANOFI SA 18/23 BD02 BON USD NCA XFRA US801060AD60 SANOFI SA 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US9128284T44 US TREASURY 2021 BD02 BON USD NCA XFRA XS1713462403 OMV AG 18-UND. FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1839511737 KOMMUN.SVER. 18/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1839680680 MANPOWERGRP 18/26 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1839767297 WORLD BK 18/21 MTN BD02 BON MXN NCA 3FN XFRA AU0000004772 ADRIATIC METALS PLC CDIS EQ00 EQU EUR NCA 3PM XFRA AU0000007627 INFINITY LITHIUM CORP. EQ00 EQU EUR N