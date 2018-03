Weitere Suchergebnisse zu "VITR.GREAT.CHIN":

The following instruments on XETRA do have their first trading day14.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am14.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA WSOJ XFRA DE000A2G8Z70 WALLSTREET:ONLINE INH JGE EQ01 EQU EUR YCA F702 XFRA DE000ETF7029 COMST.VERM.STR.-D.U.ETF I EQ01 EQU EUR YCA F703 XFRA DE000ETF7037 COMST.VERM.STR.-O.U.ETF I EQ01 EQU EUR YCA IS5 XFRA MHY410531021 INTERNATIONAL SEAWAYS INC EQ01 EQU EUR NCA BX2 XFRA US09075P1057 BIOXCEL THERAPEUT DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA CDIC XFRA US12514V1052 CDTI ADVANCED MAT. DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA 2Q3 XFRA US45782F1057 INNOVATE BIOPHARM.DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA PVAE XFRA US70788V1026 PENN VIRGINIA CORP.DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA WYDN XFRA LU0278092191 VONTOBEL-MTX CH.LEAD.C-DL FD00 EQU EUR NCA XMHA XFRA LU0359201885 BGF - CHINA FUND A2 HD FD00 EQU EUR NCA AH8R XFRA LU0396098781 AGIF-ALL.CH.MU.IN.PL.ATDL FD00 EQU EUR NCA Y9V9 XFRA LU0431685097 VITRUVIUS-GREAT.CH.EQ.BDL FD00 EQU EUR NCA P5UW XFRA LU0490817821 SQUAD CAP.-SQUAD MAKRO N FD00 EQU EUR NCA XC4C XFRA LU0528227936 FIDE.FDS-GL.DEMOGR.AACCDL FD00 EQU EUR NCA XRZ0 XFRA LU0570870567 THR.L.-GL.SMALL.COMPAN.AE FD00 EQU EUR NCA IUGG XFRA LU0717747678 INVES.PAN.EUR.F.EQ.A D.EO FD00 EQU EUR NCA WZEA XFRA LU0723564463 UBS(L)EQ.-EUR.OP.UNC.EOPA FD00 EQU EUR NCA WYDH XFRA LU0848325295 VONT.-MTX.SUST.GL.L.ADDL FD00 EQU EUR NCA WYDG XFRA LU0848325378 VONT.-MTX.SUST.GL.L.BCDL FD00 EQU EUR N