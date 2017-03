The following instruments on XETRA do have their first trading day14.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am14.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3FN0026647 BK OF TMU(SYD) 2019 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA DE000DG4T929 DZ BANK IS.C120 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPH4 DZ BANK CLN E.9237 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0EVZ7 DEKA MTN SERIE 7513 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NWB17T4 NRW.BANK IS.A.17T 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB1283 LDSBK.SAAR PF.R.128 BD00 BON EUR NCA XFRA USA8372TAC20 SUZANO 17/47 REGS BD00 BON USD NCA XFRA US045167DY68 ASIAN DEV. BK 17/21FLRMTN BD01 BON USD NCA XFRA US24422ETP42 DEERE -JOHN- CAP.2020 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US24422ETQ25 DEERE -JOHN- CAP. 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US247361ZK72 DELTA AIR L. 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA USC4535AAB64 IAMGOLD CORP. 17/25 REG.S BD01 BON USD NCA XFRA USC94143AK73 VALEANT PHARM.INTL 17/24 BD01 BON USD NCA XFRA USU02436AD24 AMER.AXLE+MFG 17/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU12501AS83 CCO HLDGS 17/27 REGS 2 BD01 BON USD NCA XFRA XS1533916299 NEMAK 17/24 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS1556169206 KWG PROP.HLD 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA XS1575529539 LENOVO PER.S. 17/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1577360784 SWEDBANK 17/22 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1578146992 LB HESS.-THUER. 17/35 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1580388384 MATTERH.TEL. 17/23 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1580476759 JOHNSON CONTR.INTL 17/23 BD02 BON EUR NCA 1RN XFRA CA67059X1069 NURAN WIRELESS INC. EQ00 EQU EUR NCA 23F1 XFRA US3157213089 FIBROCELL SCIE. DL-,01 EQ00 EQU EUR N