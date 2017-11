The following instruments on XETRA do have their first trading day13.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am13.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 3T0 XFRA CA88831L1031 TITAN MINING CORP. EQ00 EQU EUR NCA HSC2 XFRA ES0139140174 INMOBIL.COL.SOC.EO 2,50 EQ00 EQU EUR NCA 111M XFRA US0234354076 AMEDICA CORP. DL-,01 EQ00 EQU EUR N