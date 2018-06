The following instruments on XETRA do have their first trading day13.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am13.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA SIKA XFRA CH0418792922 SIKA AG NAM. SF 0,01 EQ00 EQU EUR YCA 1N8 XFRA NL0012969182 ADYEN N.V. EO-,01 EQ00 EQU EUR NCA 6AA0 XFRA SE0011337708 AAK AB NAM. SK 1,6666 EQ00 EQU EUR NCA 36T XFRA SGXE21576413 GENTING SG LTD. DL -,10 EQ01 EQU EUR NCA 35R XFRA US89653L1061 TRINITY ME. CL.A DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA WXUG XFRA GB00B0WHP703 THREADN.INVT.-JAPAN RAEO FD00 EQU EUR NCA U65M XFRA IE00B4114S53 J O H.C.M.U.A.EX-JP B DL FD00 EQU EUR NCA U65P XFRA IE00B89JT176 J O H.C.M.U.-GL.OPP.B LS FD00 EQU EUR NCA JU3A XFRA LU0329070675 JUP.GL.FD-J.CH.SEL.LEOA FD00 EQU EUR NCA I5VC XFRA LU0440694585 INVESTEC GS-EU.EQ.A A.EO FD00 EQU EUR NCA ZJPF XFRA LU0555809101 SISF HK EQUITY A1 ACC DL FD00 EQU EUR NCA ZJPG XFRA LU0591897516 SCHR.ISF-EUROP.AL.FO.AAEO FD00 EQU EUR NCA FKNC XFRA LU0740822621 DE.INV.I-GERMAN EQTS. LC FD00 EQU EUR NCA FKNE XFRA LU0740823439 DE.INV.I-GERMAN EQTS. NC FD00 EQU EUR NCA X8LQ XFRA LU0755949921 AMU.-EQ.EU.CONSERV.AE DEO FD00 EQU EUR NCA ZSRJ XFRA LU0823406961 PAR.-E.H.D.A.P.XJ.CLEOCAP FD00 EQU EUR NCA ZSRC XFRA LU0823407001 PAR.-E.H.D.A.P.XJ.CLEODIS FD00 EQU EUR NCA ZSRD XFRA LU0823425839 PAR.-P.EQ.CHINA CL.EOCAP FD00 EQU EUR NCA GSW5 XFRA LU0830625686 GS FDS-G.S.EUR.CO.EQ.R EO FD00 EQU EUR NCA GS0K XFRA LU0830625769 G.SACHS-EUR.CORE EQ.R ACC FD00 EQU EUR NCA XE6R XFRA LU0975278572 NORDEA 1-CHINE.EQ.BPDLACC FD00 EQU EUR NCA I5VB XFRA LU1194089030 INVESTEC GS-EU.EQ.AINCEO FD00 EQU EUR N