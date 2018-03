The following instruments on XETRA do have their first trading day13.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am13.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE0002584622 BEFIMMO 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA BE6302890247 ECONOCOM GRP 18/23 CV BD01 BON EUR NCA XFRA CH0404599224 NATL AUSTR. BK 18/24 MTN BD01 BON CHF NCA XFRA DE000A2G8VS7 SAP SE MTN FLR 18/21 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UE28 DZ BANK IS.A883 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFF6 DZ BANK IS.A892 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000CZ40MN2 COBA MTH S.P21 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P3R9 LBBW STUFENZINS 18/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2TJ4 NORDLB 4 PH.BD. 10/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2TM8 NORDLB FESTZINSANL.12/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2TT3 NORDLB FESTZINSANL. 14/18 BD02 BON EUR NCA XFRA US013051EA13 ALBERTA 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US032654AR68 ANALOG DEVICES 2021 BD02 BON USD NCA XFRA US24422EUC10 DEERE -JOHN- CAP. 2021FLR BD02 BON USD NCA XFRA US24422EUD92 DEERE -JOHN- CAP. 2021 G BD02 BON USD NCA XFRA US24422EUE75 DEERE -JOHN- CAP. 2025 G BD02 BON USD NCA XFRA US30216BHC90 EXPORT DEV CND 18/23 BD02 BON USD NCA XFRA US69349HAC16 PNM RESOURCES 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA US871829BG12 SYSCO 18/25 BD02 BON USD NCA XFRA US871829BH94 SYSCO 18/48 BD02 BON USD NCA XFRA USU3144QAH30 FRONTIER COMMUNICTS 18/26 BD02 BON USD NCA XFRA XS1791711127 M.BENZ (AU)PAC. 18/21 MTN BD02 BON AUD NCA XFRA XS1791719534 GOLDMAN S.GRP 18/20 FLR BD02 BON EUR NCA 5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. EQ00 EQU EUR N