The following instruments on XETRA do have their first trading day13.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am13.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2BN973 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2BN981 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4ZL4 THUERINGEN LS 17/37 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPF8 DZ BANK CLN E.9235 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPG6 DZ BANK CLN E.9236 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB89K5 NORDLB GELDM.FRN 07/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000SLB4048 LDSBK.SAAR OPF A404 BD02 BON EUR NCA XFRA DK0009514044 NYKREDIT 2020 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US247361ZJ00 DELTA AIR L. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA USA9890AAA81 BAHIA SUL HLD. 16/26 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USC94143AJ01 VALEANT PHARM.INTL 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA USU02436AC41 AMER.AXLE+MFG 17/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU0389LAD39 ARAMARK SERV. 17/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1533917008 SOUTH.GAS COR. 17/26REGS2 BD02 BON USD NCA XFRA XS1574041999 EIB EUR.INV.BK 17/22 MTN BD02 BON TRY NCA XFRA XS1578094317 EUR. BK REC.DEV.17/19 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1579353647 ALLIANCE DATA SYS. 17/22 BD02 BON EUR NCA SUT1 XFRA BMG4709J1071 IDG ENERGY INV.NEW HD-,01 EQ00 EQU EUR NCA A1S XFRA CA00289Q1046 ABENTEUER RES. CORP. O.N. EQ00 EQU EUR NCA 1V7 XFRA CA92742A1075 VINERGY RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR NCA 2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 EQ00 EQU EUR N