The following instruments on XETRA do have their first trading day13.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am13.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1233786950 WORLD BK 15/25 MTN BD02 BON MXN NCA XFRA XS1242348164 GLOBAL LOGISTIC 15/25 BD02 BON USD NCA XFRA XS1293482599 SWIRE P.MTN FIN.15/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1331758737 BLUE SKY FLIERS 16/19 BD02 BON USD NCA XFRA XS1347434927 EXP.-IM.BK INDIA 16/21MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1514052585 BK OF COMMUNICAT. 16/UND BD02 BON USD NCA XFRA XS1518704900 LINDE FIN. 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1531570221 SUMITOMO MITSUI F. 17/22 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1549579529 ABN AMRO BANK 17/19 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1549621586 NEW WORLD C.LAND 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA XS1550202532 KOMMUN.SVER.17/20MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1550975079 BARCLAYS 17/24 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1551056234 INTL FIN. CORP. 17/37 ZO BD02 BON MXN NCA XFRA XS1551068080 EIB EUR. INV.BK 17/22 MTN BD02 BON MXN NCA XFRA XS1551294256 ISRAEL 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1551294413 ISRAEL 17/37 MTN BD02 BON EUR NCA BW0D XFRA XS1551294926 BAWAG P.S.K. 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA NJTC XFRA US7310941080 POLARITYTE INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR NCA AFN XFRA US88870R1023 TIVITY HEALTH DL-,001 EQ00 EQU EUR N