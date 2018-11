The following instruments on XETRA do have their first trading day12.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am12.11.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0441186480 HYPO VORARLG BK 18-25 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0446595602 DAIMLER INTL FIN.18/22MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0446595610 DAIMLER INTL FIN.18/25MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DDA0N80 DZ BANK IS.A1057 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AFY9 DZ BANK CLN E.9588 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0PA8 DZ BANK IS.A1059 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3V97 LB.HESS.THR.CARRARA11V/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4VG0 LB.HESS.-THR.IS.18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB11728 LBBW STUFENZINS 18/24 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB11736 LBBW STUFENZINS 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB11744 LBBW STUFENZINS 18/26 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB11769 LBBW STUFENZINS 18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0LF2 LAND NRW MTN.LSA R.1471 BD02 BON EUR NCA XFRA US126408HM81 CSX CORP. 18/29 BD03 BON USD NCA XFRA US126408HN64 CSX CORP. 18/48 BD03 BON USD NCA XFRA US55336VAS97 MPLX 18/29 BD03 BON USD NCA XFRA US55336VAT70 MPLX 18/49 BD03 BON USD NCA XFRA US989194AL96 ZAYO GRP/ZAYO CAP. 2025 BD03 BON USD NCA XFRA USU9273ACD55 VOLKSW.GRP AM. 18/20 REGS BD03 BON USD NCA XFRA USU9273ACE39 VOLKSW.GRP AM. 18/21 REGS BD03 BON USD NCA XFRA USU9273ACG86 VOLKSW.GRP AM. 18/23 REGS BD03 BON USD NCA XFRA USU9273ACJ26 VOLKSW.GRP AM. 18/25 REGS BD03 BON USD NCA XFRA USU9273ACK98 VOLKSW.GRP AM. 18/28 REGS BD03 BON USD NCA XFRA USU9273ACL71 VOLKSW.GRP AM. 18/20 FLR BD03 BON USD N