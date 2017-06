The following instruments on XETRA do have their first trading day12.06.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am12.06.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1629866432 AT + T 17/36 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1629866606 AT + T 17/23 FLR BD03 BON EUR NCA XFRA XS1630944442 NRW.BANK 17/19 BD03 BON USD NCA P7J2 XFRA CA64157G1019 NEW AGE METALS INC. O.N, EQ00 EQU EUR NCA 6F6 XFRA CA92650P1045 VICTORY SQUARE TECHS EQ00 EQU EUR NCA MXUK XFRA DE000A2DPCP0 SOURCE M.-S.M.EU.EX-U.ADZ EQ00 EQU EUR YCA 0YL1 XFRA CA98563A4072 YELLOWHEAD MINING INC. EQ01 EQU EUR NCA 8BI XFRA KYG4387E1070 HEALTH+HAPPIN.(H+H)INTL. EQ01 EQU EUR NCA S6L XFRA KYG8087W1015 SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 EQ01 EQU EUR N