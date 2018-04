The following instruments on XETRA do have their first trading day12.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am12.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA NIIN XFRA DE000A2G8332 NIIIO FIN.GRP AG NA O.N. EQ01 EQU EUR YCA AS6A XFRA FR0013318813 PARAGON ID EO 35 EQ01 EQU EUR YCA 0PJ XFRA US0181191075 ALLENA PHARMAC. DL -,001 EQ01 EQU EUR NCA LB3A XFRA US74915M1009 QURATE RETAIL GRP QVC A EQ01 EQU EUR YCA 2EK XFRA US76118L1026 RESONANT INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA K2R XFRA US85569C1071 STARTEK INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N