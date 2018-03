The following instruments on XETRA do have their first trading day12.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am12.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A14JY47 BAD.-WUERTT.LSA 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2G8VT5 SAP SE MTN 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2G8VU3 SAP SE MTN 18/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2G9J38 GREEN HERITAGE ANL 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSLF9 DT.PFBR.BANK PF.R.15277 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UEX2 DZ BANK IS.A878 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFC3 DZ BANK IS.C145 18/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFE9 DZ BANK IS.A891 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JR32 DEKA MTN SERIE 7603 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5K64 LB.HESS.-THR.IS.03A/2018 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P3Q1 LBBW GM-FLOATER 18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2TN6 NORDLB 2-PH.BD. 08/18 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013322989 GECINA 18/30 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US00254EMQ25 SWED.EXP.CRED. 18/23 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US44891CAS26 HYUNDAI CAP.A. 18/21 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US44891CAT09 HYUNDAI CAP.A. 18/21 MTN BD02 BON USD NCA XFRA USN8540WAA29 TEVA P.FI.NL III 18/24 BD02 BON USD NCA XFRA USN8540WAB02 TEVA P.FI.NL III 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA XS1781710543 KENIA, REPUBLIK18/28 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1781710626 KENIA, REPUBLIK18/48 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1789456024 TEVA P.FI.NL III 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1789745137 TEVA P.FI.NL III 18/22 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1791019638 DXC TECHNOLOGY 18/25 BD02 BON GBP NCA XFRA XS1791326728 BK MONTREAL 18/22 FLR MTN BD02 BON EUR N