The following instruments on XETRA do have their first trading day12.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am12.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU000KFWHAF2 K.F.W.ANL.V.17/2022 AD BD00 BON AUD NCA YEBH XFRA DE000A2DAR24 K.F.W.ANL.V.17/2024 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CM02 DZ BANK CLN E.9186 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CM10 DZ BANK CLN E.9187 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4B09 LB.HESS.THR.CARRARA01N/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8689 NORDLB GELDM.FRN 01/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB4022 LDSBK.SAAR OPF A402 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013231768 IMERYS 17-27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA USN27915AN24 DT.TELEK.INTL F.17/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA USN27915AS11 DT.TELEK.INTL F.17/27REGS BD01 BON USD NCA XFRA US47233JAG31 JEFF.GRP/CAP.FI. 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US500769HF48 K.F.W.ANL.V.17/2022 DL BD02 BON USD NCA XFRA US571748BB78 MARSH+MCLENNAN COS. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US64952XCH26 N.Y.LIFE GLOBAL FDG 17/24 BD02 BON USD NCA XFRA US71647NAR08 PETROBRAS GBL FIN. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US71647NAS80 PETROBRAS GBL FIN. 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US912810RM27 US TREASURY 2045 BD02 BON USD NCA MF1D XFRA XS1548533329 MUNICIPALITY FIN.17/26MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1550203183 ERSTE GP BNK 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1550273046 EIB EUR.INV.BK 17/19 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1550938978 AXA 17/47 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1550951138 TELEFONICA EM. 17/28 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1550951211 TELEFONICA EM. 17/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1550951641 SANTDR CONS.FIN.17/22 MTN BD02 BON EUR N