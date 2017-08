The following instruments on XETRA do have their first trading day11.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am11.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1664647499 B.A.T. INTL FIN.17/25 MTN BD02 BON GBP NCA A5AB XFRA DE000A2E3707 ASKNET AG NA O.N. KONV. EQ00 EQU EUR Y