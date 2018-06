Weitere Suchergebnisse zu "Anleihe":

The following instruments on XETRA do have their first trading day11.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am11.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2G9HD6 DG HYP PF.R.1204 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0QCZ1 DEKA GM ANL 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P8Q0 LBBW IHS FLR 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2VV5 NORDLB FESTZINSANL.28/18 BD00 BON EUR NCA XFRA FI4000327820 POHJOLAN VOIMA 18-23 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013341682 REP. FSE 18-28 O.A.T. BD00 BON EUR NCA XFRA US251526BZ10 DT.BANK NY NTS DL 18/26 BD00 BON USD NCA XFRA US28176EAD04 EDWARDS LIFE. 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA US29278DAA37 ENEL CHILE 2028 BD01 BON USD NCA XFRA US63938CAJ71 NAVIENT 18/26 BD01 BON USD NCA XFRA US87971MBH51 TELUS 18/48 BD01 BON USD NCA XFRA US896239AC42 TRIMBLE 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US912796NV77 US TREASURY BILL 09/13/18 BD02 BON USD NCA XFRA XS1713462668 KROATIEN 18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1823227175 CEB BK (HK) 18/21 MTN FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1837054581 KOMMUNEKREDIT 18/21 MTN BD02 BON USD NCA KNOB XFRA XS1837288494 KNORR BREMSE MTN 18/25 BD02 BON EUR NCA 3KF XFRA CA05335P1099 AUXLY CANNABIS GRP EQ00 EQU EUR NCA NJF1 XFRA CA39814L1076 GRID METALS CORP. EQ00 EQU EUR NCA P9PN XFRA CA69481U1066 PACIFIC SILK ROAD RES NEW EQ00 EQU EUR NCA ARB2 XFRA CA74337Q1019 PROGRESSIVE PLANET SOL. EQ00 EQU EUR NCA 24W3 XFRA JE00BFYFZP55 FERGU. PLC LS 0,11403197 EQ00 EQU EUR NCA 0JVN XFRA US4510332038 IBIO INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N