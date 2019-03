The following instruments on XETRA do have their first trading day11.03.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am11.03.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000CZ40NT7 COBA 19/24 S.924 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AG26 DZ BANK CLN E.9626 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AG34 DZ BANK CLN E.9627 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AG42 DZ BANK CLN E.9628 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AG59 DZ BANK CLN E.9629 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB30E4 LB.HESS.THR.CA.TIL.03F/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3Z77 LB.HESS.THR.CA.TIL.03E/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3ZH1 LB.HESS.THR.IS.03C/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4WJ2 LB.HESS.-THR.IS.19/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4WK0 LB.HESS.-THR.IS.19/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HVB3AB5 UC-HVB CRLNFI 24 GOS BD01 BON USD NCA XFRA FR0013407236 FRANKREICH 19/29 BD01 BON EUR NCA XFRA US03938LBA17 ARCELORMITT. 19/26 BD01 BON USD NCA XFRA US571900BA65 MARR. INTL 19/21 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US571900BB49 MARR. INTL 19/24 BD01 BON USD NCA XFRA US58933YAV74 MERCK + CO. 19/39 BD01 BON USD NCA XFRA US58933YAW57 MERCK + CO. 19/49 BD02 BON USD NCA XFRA US74834LBA70 QUEST DIAGN 19/29 BD02 BON USD NCA XFRA XS1962513674 ANG. AM.CAP. 19/26 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1962515372 ANG. AM.CAP. 19/29 MTN BD02 BON GBP NCA TJ3 XFRA AU0000040784 ORA GOLD LTD EQ00 EQU EUR N