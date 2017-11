The following instruments on XETRA do have their first trading day10.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US61945CAF05 MOSAIC CO. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US61945CAG87 MOSAIC CO. 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US68389XBN49 ORACLE 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US68389XBP96 ORACLE 17/37 BD02 BON USD NCA XFRA US68389XBQ79 ORACLE 17/47 BD02 BON USD NCA XFRA US68389XBR52 ORACLE 17/23 BD02 BON USD NCA XFRA US68389XBS36 ORACLE 17/24 BD02 BON USD NCA XFRA XS1715353105 AKZO NOBEL 17/19 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1716927766 FERROVIAL NETH.17/UND.FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1716989287 NED.WATERSCH. 17/21 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1717012014 BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1717355561 BQUE F.C.MTL 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1717433541 AKELIUS RES. 17/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1718306050 SOC GENERALE 17/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1718316281 SOC GENERALE 17/28 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1718393439 GAS NAT.FE.FI. 17/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1718416586 BASF FLR MTN 17/19 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1718417717 BASF MTN 17/37 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1718418103 BASF MTN 17/27 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1718480327 UTD PARCEL SERV. 17/23 BD02 BON EUR NCA LFY XFRA AU000000VAL6 VALOR RES LTD EQ00 EQU EUR NCA ES3 XFRA CA09367W1077 BLOCK ONE CAP. INC. EQ00 EQU EUR NCA CX61 XFRA CA13711B1085 CANAMEX GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA GSPP XFRA US2057502013 COMSTOCK MINING DL-,01 EQ00 EQU EUR N