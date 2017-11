The following instruments on XETRA do have their first trading day10.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0384125131 TANNER S.FIN. 17/20 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2E4B51 AAREAL BANK MTN S.262 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCK3 DZ BANK IS.A806 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCP2 DZ BANK IS.A810 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5G78 LB.HESS.THR.CA.TIL.11B/17 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013295912 CAISSE D DEPOTS E.C.17-20 BD00 BON USD NCA XFRA FR0013296373 AGENCE FSE DEV. 17/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BZ13DV40 TREASURY STK 2048 INF.LIN BD01 BON GBP NCA XFRA PTGALLOM0004 GALP ENERGIA 17/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US05329WAN20 AUTONATION 17/24 BD01 BON USD NCA XFRA US05329WAP77 AUTONATION 17/27 BD01 BON USD NCA XFRA US135087H643 CDA 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA US471048BN74 JAP BK INT 17/20 DTC BD01 BON USD NCA XFRA USG9515TAA63 WEIBO 17/22 CV REGS BD01 BON USD NCA XFRA US471048BP23 JAP BK INT 17/22 DTC BD02 BON USD NCA XFRA US471048BQ06 JAP BK INT 17/27 DTC BD02 BON USD NCA XFRA US478160CH52 JOHNSON + JOHNSON 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA US478160CJ19 JOHNSON + JOHNSON 17/25 BD02 BON USD NCA XFRA US478160CK81 JOHNSON + JOHNSON 17/28 BD02 BON USD NCA XFRA US478160CL64 JOHNSON + JOHNSON 17/38 BD02 BON USD NCA XFRA US478160CM48 JOHNSON + JOHNSON 17/48 BD02 BON USD NCA XFRA US487836BU10 KELLOGG CO. 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US500769HQ03 KRED.F.WIED.V.17/2020 DL BD02 BON USD NCA XFRA US515110BT00 LANDWIRT.R.BK DL 17/27 BD02 BON USD N