The following instruments on XETRA do have their first trading day10.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA GR9 XFRA CA22905T1066 CRYPTOBLOC TECHS EQ00 EQU EUR NCA QM01 XFRA CA25043D1078 DESERT MOUNTAIN EGY CORP. EQ00 EQU EUR NCA D6XA XFRA CA2524067071 DHX MEDIA COMMON VTG EQ00 EQU EUR NCA XMGD XFRA IE00BYQLL121 X(IE)-MORNING.GL Q.DIV.1D EQ01 EQU EUR YCA 0P1A XFRA US9004502061 TURTLE BEACH DL-,001 EQ01 EQU EUR N