The following instruments on XETRA do have their first trading day10.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DD5ACT6 DZ BANK CLN E.9481 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ACU4 DZ BANK CLN E.9482 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFQ3 DZ BANK IS.C148 18/25 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFR1 DZ BANK IS.C149 18/30 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFS9 DZ BANK IS.C150 18/35 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P3V1 LBBW STUFENZINS 18/22 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P3W9 LBBW STUFENZINS 18/23 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P3X7 LBBW STUFENZINS 18/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P3Y5 LBBW STUFENZINS 18/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P3Z2 LBBW STUFENZINS 18/26 BD01 BON EUR NCA XFRA US256746AE84 DOLLAR TREE 18/20 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US256746AF59 DOLLAR TREE 18/23 BD01 BON USD NCA XFRA US256746AG33 DOLLAR TREE 18/25 BD01 BON USD NCA XFRA US256746AH16 DOLLAR TREE 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA US37045XCH70 GM FINANCIAL 2021 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US37045XCJ37 GM FINANCIAL 18/21 BD01 BON USD NCA XFRA US37045XCK00 GM FINANCIAL 2025 BD01 BON USD NCA XFRA US79466LAE48 SALESFORCE.COM 18/23 BD01 BON USD NCA XFRA US79466LAF13 SALESFORCE.COM 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA USU2037WAA72 COMPASS GR.DIV.HDGS 18/26 BD01 BON USD NCA XFRA XS1799614232 GLENCORE FDG 2025 ZO CV BD01 BON USD NCA XFRA XS1803215869 TURKCELL ILETISIM 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA XS1805257265 ING BK 18/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1805532311 B.N.G. 18/22 FLR MTN REGS BD01 BON USD N