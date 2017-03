The following instruments on XETRA do have their first trading day10.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1521768058 YANLORD LAND (HK)17/22 BD02 BON USD NCA XFRA XS1539114287 JOHNSON CONTR.INTL 16/25 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1574750292 AKBANK T.A.S. 17/27FLRMTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1575039364 EXP.-IMP.BK CH 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1577900134 KOMMUN.SVER. 17/18 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1578296532 MUNICIPAL.FIN. 17/22 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1578886258 ELISA OYJ 17/24 BD02 BON EUR NCA 0OU2 XFRA BMG2125V1000 CHINA DEMETER FI.I.HD-,01 EQ00 EQU EUR NCA MPY XFRA BMG4079W1001 GREAT WALL PAN ASI.HD-,10 EQ00 EQU EUR NCA AZC XFRA CA00791B1085 ADVENTUS ZINC CORP. O.N. EQ00 EQU EUR NCA ELET XFRA FR0013240322 ELECTRICI.D.FRANCE -ANR.- EQ00 EQU EUR NCA 8AT XFRA US00461U1051 ACLARIS THERAPEUTICS DL 1 EQ00 EQU EUR NCA 2EB XFRA US15116C1027 CELLECT BIOTECH LTD EQ00 EQU EUR NCA 1M0 XFRA US4074971064 HAMILTON LANE INC DL-,001 EQ00 EQU EUR NCA 2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 EQ00 EQU EUR Y