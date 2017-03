The following instruments on XETRA do have their first trading day10.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0357483160 KRAFTW.LINTH-LIM. 17-23 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0358654967 ROCHE KAPITALMKT 17-18 ZO BD00 BON CHF NCA XFRA CH0358654975 ROCHE KAPITALMKT 17-24 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A12T8M2 AAREAL BANK MTN.HPF.S.215 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2JE4 LB.HESS.THR. IHS 17/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DG8 LB.HESS.-THR.IS.03A/2017 BD00 BON EUR NCA OS0G XFRA FR0013244415 BPIFRANCE FINAN.17/24 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US00828ECA55 AFR. DEV. BK 17/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US11271RAA77 BROOKFIELD FIN. 2024 BD01 BON USD NCA XFRA US2027A1JK44 COMMONW.BK AUSTR.17/22MTN BD01 BON USD NCA XFRA USN82008AP33 SIEMENS FINANC.17/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USN82008AR98 SIEMENS FINANC.17/22 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USN82008AU28 SIEMENS FINANC.17/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU24652AJ52 HARLEY DAV.FIN.S.17/20 BD01 BON USD NCA XFRA USU24652AK26 HARLEY DAV.FIN.S.17/19FLR BD01 BON USD NCA XFRA US233331AZ06 DTE EN. CO. 2027 A BD02 BON USD NCA XFRA US29444UAR77 EQUINIX 2027 BD02 BON USD NCA XFRA US30161MAR43 EXELON GENERAT. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US830505AV52 SKAND.ENSK. 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US830505AW36 SKAND.ENSK. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US91324PCY60 UNITEDHEALTH GRP 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US91324PCZ36 UNITEDHEALTH GRP 17/47 BD02 BON USD NCA XFRA US94946TAC09 WELLCARE HEALTH PL 2025 BD02 BON USD NCA XFRA US959802AU35 WESTERN UNION 17/22 BD02 BON USD N