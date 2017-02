The following instruments on XETRA do have their first trading day10.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0355139855 BQUE F.C.MTL 17/25 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2AARG5 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2DASK9 DT.PFBR.BANK MTN.35272VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T9M6 DZ BANK IS.A720 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CNR8 DZ BANK CLN E.9211 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CNS6 DZ BANK CLN E.9212 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CNT4 DZ BANK CLN E.9213 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0J5M2 DEKA FESTZINS ANL 17/32 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HVB1995 UC-HVB FLFLR 23 USDSFIX10 BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB8713 NORDLB GELDM.FRN 04/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB89N9 NORDLB IHS VAR 17/20 BD01 BON EUR NCA F1X6 XFRA FI4000242862 FINLD 17-22 BD01 BON EUR NCA F1X7 XFRA FI4000242870 FINLD 17-47 BD01 BON EUR NCA XFRA USU7318UAK89 POST HLDGS 17/25 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US05565QDL95 BP CAP.MKTS 17/24 BD02 BON USD NCA XFRA US05565QDM78 BP CAP.MKTS 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US298785HJ86 EIB EUR.INV.BK 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA US55336VAK61 MPLX 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US55336VAL45 MPLX 17/47 BD02 BON USD NCA XFRA USV6277KAA26 NEERG ENERGY 17/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1102808661 DT.BK.LOND.MTN.14/19 BD02 BON INR NCA XFRA XS1350796006 ASIAN DEV. BK 16/19 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1514140364 SILGAN HLDGS 17/25 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1533922933 POLYUS GOLD INTL 17/23 BD02 BON USD N