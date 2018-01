The following instruments on XETRA do have their first trading day10.01.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.01.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1721463500 GAZ CAPITAL 17/24 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1735600527 NAT.B.O.GRE 17/18 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1749378342 LLOYDS BKG GRP 18/24 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1750026186 CELLNEX TEL. 18/26 CV BD01 BON EUR NCA XFRA XS1750122225 BQUE F.C.MTL 18/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA ZAG000125980 SOUTH AFR. 2040 R2040 BD01 BON ZAR NCA BGX XFRA BG9000011163 EXPAT BUL.SOFIX UCITS ETF EQ00 EQU EUR YCA JSL XFRA BMG507641022 JARDINE STRAT.HLDG DL-,05 EQ00 EQU EUR NCA XFRA DE000DK0N5N4 DEKA GM ANL 18/26 EQ00 EQU EUR NCA LYBK XFRA FR0011645647 LYX.EUROS.BA.(DR)UETF CEO EQ00 EQU EUR YCA TEHP XFRA US05368M1062 AVID BIOSERVICES DL-,001 EQ00 EQU EUR NCA CWZN XFRA US8195341081 SHAR.ECONOM.INTL DL -,001 EQ00 EQU EUR YCA 8IN XFRA US87166B1026 SYNEOS HEALTH A DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA V9G1 XFRA US98420U1097 XPRESSPA GROUP DL-,01 EQ00 EQU EUR N