The following instruments on XETRA do have their first trading day10.01.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.01.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0249811 ASIAN DEV. BK 2023 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A19UR61 VONOVIA FINANCE 18/24 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A19UR79 VONOVIA FINANCE 18/28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5C34 BAY.LDSBK.IS. 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AAT0 DZ BANK CLN E.9413 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AAU8 DZ BANK CLN E.9414 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AAV6 DZ BANK CLN E.9415 BD00 BON EUR NCA BB65 XFRA DE0001102440 BUNDANL.V.18/28 BD01 BON EUR YCA BA65 XFRA DE0001108843 BUNDANL.V.18/28NK OZSS BD01 BON EUR NCA BAXT XFRA DE0001142859 BUNDANL. KPS 15.2.28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AAW4 DZ BANK CLN E.9416 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0N5R5 DEKA GM ANL DL 18/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB2NZ1 LB.HESS.-THR. IHS 18/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5JN8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5JR9 LB.HESS.THR.CARRARA01C/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5JS7 LB.HESS.THR.CARRARA01D/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5JT5 LB.HESS.THR.CARRARA01E/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5JW9 LB.HESS.THR.CARRARA01H/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5JX7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/18 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013310059 CA HOME LOAN SFH 18/26MTN BD01 BON EUR NCA XFRA NZNIBDT011C6 NORDIC INV.BK 2023 MTN BD01 BON NZD NCA XFRA US501797AN49 L BRANDS 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA US89236TEL52 TOYOTA MOTOR CRD 18/23MTN BD01 BON USD NCA XFRA US89236TEM36 TOYOTA MOTOR CRD 18/28MTN BD01 BON USD N