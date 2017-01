The following instruments on XETRA do have their first trading day10.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am10.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A19BM44 DAIMLER INTL FIN.17/19FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2DAHN6 ALLIANZ MTN 2017/2047 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4VD3 BAY.LDSBK.OPF. BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T895 DZ BANK IS.C119 17/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1DQ14 LBBW DL-STUFENZINS 17/19 BD02 BON USD NCA XFRA FR0013231099 AUTOROUTES SUD FR. 17/27 BD02 BON EUR NCA XFRA US172967LE90 CITIGROUP INC. 2020 FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1548459178 KRED.F.WIED.17/22 MTN LS BD02 BON GBP NCA XFRA XS1548914800 BBVA 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1548943064 WORLD BK 17/21 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1548960407 COMMONW.BK AU 17/21 MTN BD02 BON GBP NCA 0FS XFRA AU000000BAT1 BATTERY MINERALS LTD EQ00 EQU EUR NCA 9IU1 XFRA CA1380812034 CANSTAR RES INC. EQ00 EQU EUR NCA 2TP1 XFRA CA60870N1006 MOLORI ENERGY INC. EQ00 EQU EUR NCA MTXC XFRA DE000A2DAMM8 MTU AERO ENGINES NEUE NA EQ00 EQU EUR YCA DWNN XFRA DE000A2DAMZ0 DEUTSCHE WOHNEN AG NEUE EQ00 EQU EUR YCA DPWH XFRA DE000A2DANP9 DEUTSCHE POST NA ON NEUE EQ00 EQU EUR YCA DRIN XFRA DE000A2DAPD0 DRILLISCH AG O.N. NEUE EQ00 EQU EUR YCA LEGN XFRA DE000LEG1177 LEG IMMOBILIEN AG NA NEUE EQ00 EQU EUR YCA MBN XFRA KYG497151087 ITAFOS EQ00 EQU EUR NCA UIMB XFRA LU1459802754 UBS-ETF B.C.TIPS 10+ ADDL EQ00 EQU EUR YCA 58L1 XFRA US13200M1027 CAMBER ENERGY INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 7NS1 XFRA US64127R4011 NEURALSTEM INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N