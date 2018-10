Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day09.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am09.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1RQDA0 HESSEN SCHA.18/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JSM0 DEKA MTN SERIE 7621 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0R073 DEKA TILG ANL 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3UG4 LB.HESS.THR.CARRARA10K/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4U14 LB.HESS.-THR. IHS 18/23 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4U48 LB.HESS.-THR.18/38 OPF BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4U55 LB.HESS.THR.IS.18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4U89 LB.HESS.-THR. IHS 18/22 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4U97 LB.HESS.-THR. IHS 18/24 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4VA3 LB.HESS.-THR. IHS 18/26 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013371549 AEROP.DE PARIS SA 18/38 BD02 BON EUR NCA XFRA SE0011614445 GAMIGO AG FLN 18/22 BD03 BON EUR NCA XFRA US195325DP79 COLOMBIA 18/29 BD03 BON USD NCA XFRA US20030NCT63 COMCAST 18/28 BD03 BON USD NCA XFRA XS1886577615 MIZUHO FINL GRP 18/23 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1892127470 RUMAENIEN 18/39 MTN REGS BD03 BON EUR NCA XFRA XS1892141620 RUMAENIEN 18/29 MTN REGS BD03 BON EUR NCA XFRA XS1892240281 ALD 18/22 MTN BD03 BON EUR NCA 6OTA XFRA CA09075M1023 BIOME GROW INC. EQ00 EQU EUR NCA ECXA XFRA DE000A2E4K19 EPIGENOMICS AG BZR EQ00 EQU EUR YCA WEW XFRA DE000A2N4H07 WESTWING GROUP INH. O.N. EQ00 EQU EUR YCA MEB XFRA FR0004065605 MEDINCELL S.A. EO-,01 EQ01 EQU EUR YCA PAA XFRA GB0004148507 PANTHEON INTL PLC LS-,67 EQ01 EQU EUR NCA A6X XFRA SE0005250719 AXICHEM AB A EQ01 EQU EUR N