The following instruments on XETRA do have their first trading day09.06.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am09.06.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1619422865 BBVA SA 17/UND. FLR BD03 BON EUR NCA XFRA XS1621087359 SUMIT.MIT.FIN17/22FLR MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1621087516 SUMIT.MIT.FIN 17/27 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1629414704 LOUIS DREYF.C. 17/23 BD03 BON USD NCA XFRA XS1629658755 VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR BD03 BON EUR NCA XFRA XS1629734879 YAPI VE KREDI BK 17/20MTN BD03 BON TRY NCA XFRA XS1629737625 ONTARIO PROV. 17/24 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1629774230 VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR BD03 BON EUR NCA XFRA XS1629865897 AT + T 17/23 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1629918415 TURKEY 17/25 INTL BD03 BON EUR NCA XFRA XS1629969327 UPC HOLDING 17/29 REGS BD03 BON EUR NCA MY3 XFRA AU000000VPR1 VOLT POWER GRP EQ00 EQU EUR NCA CWA XFRA CA13637A1012 CANADIAN MINING EQ00 EQU EUR NCA W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE EQ00 EQU EUR NCA H8R2 XFRA CA77433M1068 ROCKWEALTH RES CORP. O.N. EQ00 EQU EUR NCA OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. EQ00 EQU EUR NCA QVMP XFRA IE00BDZCKK11 P.SHS S+P 500 QVM UCI.ETF EQ01 EQU EUR YCA 918 XFRA US82536T1079 SHOTSPOTTER INC. DL-,005 EQ01 EQU EUR NCA WEU1 XFRA US9575412047 WESTELL TECHS A DL-,01 EQ01 EQU EUR N