The following instruments on XETRA do have their first trading day09.06.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am09.06.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2E4DP2 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BHY0GH2 BERLIN HYP AG PF S201 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4146 BAY.LDSBK. TILG-ANL 17/25 BD00 BON EUR NCA EA4B XFRA DE000EAA05T6 EAA IS. MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4QL0 LB.HESS.-THR.IS.06A/2017 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4QV9 LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4QZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5C80 LB.HESS.THR.CARRARA06G/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3V24 HSH NORDBANK IS 11/21 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4K67 HSH NORDBANK IS 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4ZR5 HSH NORDBANK IS 15/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB09PF8 LBBW STUFENZINS 16/23 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0UX49 LBBW GM-FLOATER 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1B290 LBBW STUFENZINS 16/25 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0378641304 FDO DE TIT.D.D.S.E. 17/20 BD02 BON EUR NCA OS0J XFRA FR0013261328 BPIFRANCE FINAN.17/22 BD02 BON EUR NCA XFRA USL20041AB24 COSAN LUX 13/18 REGS BD02 BON BRL NCA XFRA USP1905CAC49 BRF 13/18 REGS BD02 BON BRL NCA XFRA USU24652AL09 HARLEY DAV.FIN.S. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US189754AB06 COACH 17/22 BD03 BON USD NCA XFRA US189754AC88 COACH 17/27 BD03 BON USD NCA XFRA US345397YM97 FORD MOTOR CRED. 17/20 BD03 BON USD NCA XFRA US500769HL16 KRED.F.WIED. 17/2018 DL BD03 BON USD NCA XFRA US906548CM25 UNION EL. 17/27 BD03 BON USD N