The following instruments on XETRA do have their first trading day09.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am09.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 1P41 XFRA CA74365L1076 PROTECH HOME MEDICAL NEW EQ01 EQU EUR NCA M9R XFRA CA98959V1067 ZINCX RES CORP. EQ01 EQU EUR NCA ACO2 XFRA SE0011166610 ATLAS COPCO A EQ01 EQU EUR NCA ACO1 XFRA SE0011166628 ATLAS COPCO B FREE EQ01 EQU EUR NCA CYX XFRA US14161W1053 CARDLYTICS INC DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA T4L XFRA US8746961072 TALLGRASS EN.CL.A R.L.P.I EQ01 EQU EUR NCA FZKB XFRA US88337K2033 THE9 LTD.ADR/3 DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA T3D XFRA US89214A1025 TOWN SPORTS INTL H.DL-001 EQ01 EQU EUR NCA B3F2 XFRA LU1273675238 BSF - BLACKROCK MIPD A4EO FD00 EQU EUR NCA B3F3 XFRA LU1273675311 BSF - BLACKROCK MIPM A4EO FD00 EQU EUR NCA B3F4 XFRA LU1273675402 BSF - BLACKROCK MIPG A4EO FD00 EQU EUR N