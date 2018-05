The following instruments on XETRA do have their first trading day09.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am09.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A169K35 7X7 SACHWERTE ANL.16/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1TNGS8 7X7 IHS 13/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSNX8 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0J52 DZ BANK IS.A928 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0J60 DZ BANK IS.C156 18/22 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3RC9 LB.HESS.THR.CARRARA05B/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3RD7 LB.HESS.THR.CARRARA05C/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4T33 LB.HESS.-THR.IS.18/33 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4T66 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P4B1 LBBW NK STUFENZINS 18/22 BD02 BON NOK NCA XFRA DE000LB1P5P8 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD02 BON USD NCA XFRA DE000LB1P5Q6 LBBW DL-STUFENZINS 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA DE000NLB2U14 NORDLB FESTZINSANL.18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA US189054AW99 CLOROX CO. 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US209111FP33 CONS. EDISON NY 2028 BD02 BON USD NCA XFRA US209111FQ16 CONS. EDISON NY 2058 BD02 BON USD NCA XFRA US292480AL49 ENABLE MIDS.PART. 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US487836BV92 KELLOGG CO. 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA US487836BW75 KELLOGG CO. 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US64110LAL09 NETFLIX 2025 BD02 BON USD NCA XFRA US78409VAN47 S+P GLOBAL 18/48 BD02 BON USD NCA XFRA XS1814568413 NMC HEALTH (JE.) 18/25 CV BD02 BON USD NCA O1GA XFRA CA3932102088 THE GREEN ORG.DUTCH.HLDGS EQ00 EQU EUR NCA MV8Q XFRA CA60743K4081 MOBIO TECHS INC. EQ00 EQU EUR N