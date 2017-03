Weitere Suchergebnisse zu "NMC Health":

The following instruments on XETRA do have their first trading day09.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am09.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1578113125 LAENSFOERSAEK.HYP 17/24 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1578127778 THERMO FISH.SCI. 17/27 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1578212299 MOTABIL.OP.GRP 17/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1578213933 MOTABIL.OP.GRP 17/32 MTN BD02 BON GBP NCA 2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. EQ00 EQU EUR NCA 0N1 XFRA GB00B7FC0762 NMC HEALTH PLC(WI) LS-,10 EQ00 EQU EUR N